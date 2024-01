Don Ramon Guidetti | “Il papa? Un usurpatore” | provvedimenti immediati dal Vaticano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Scomunicato ufficialmente dalla Diocesi di Livorno. La chiesa di San Ranieri perde don, sacerdote livornese di 48 anni, parroco alla chiesa di Guasticce dal 2017. Durante la messa del 31 dicembre scorso, giorno in cui si ricordava il primo anniversario dalla morte diBenedetto XIV, donha dichiarato cheFrancesco “non è il”, ma un ““. Parole che hanno sconvolto i fedeli: “Lo scorso 17 dicembre, in un santuario vicino a Buenos Aires, in cui è stato arcivescovo l’innominato (Francesco), un fulmine ha colpito la statua di San Pietro. E cosa è andato a incenerire? L’aureola e le chiavi. L’aureola perché Pietro non è più santo, perché c’è un gesuita massone legato ai poteri mondiali, un ...

Guidetti, parroco di Guasticce, in provincia di Livorno, in una vibrante omelia QUI durante la Messa celebrata il 31 dicembre 2023 ha dichiarato che Bergoglio non è il papa, bensì un ...Guidetti, parroco a San Ranieri a Guasticce (Livorno) è stato scomunicato dal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti per avere sostenuto durante un'omelia che Papa Francesco "non è il ...È il secondo parroco che in Italia viene scomunicato per avere seminato zizzania, alimentando dubbi di fede tra i fedeli e diffondendo falsità sul fatto ...Il sacerdote è stato sospeso 'a divinis', rimosso dall'ufficio di parroco e non potrà più celebrare. "Sono sereno e tranquillo" dice, ma ...