Domenica a Futuridea giornata di prevenzione del tumore al seno con il dottore Iannace

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti7 gennaio, in collaborazione con ‘The Power of Pink’, organizza un pomeriggio didelalpresso la sede dell’Associazione in contrada Piano Cappelle (presso il Musa) a Benevento. Le visitelogiche gratuite saranno eseguite, dalle ore 17:30 alle ore 20:00, dal dott. Carloe dal dott. Giuseppe Amaturo e solo nel caso in cui sia richiesto dallogo ci sarà anche la visita medica ecografica. Inoltre sono previste anche consulenze nutrizionali da parte dellassa Antonietta Barbato. “Continua la collaborazione e la sinergia con ilCarloe tutte le associazioni che fanno riferimento alla sua ‘missione’ ...