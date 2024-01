Djokovic infortunato al polso | ' Spero non sia niente di serio'

(Di martedì 2 gennaio 2024) "di avere abbastanza tempo per recuperare in vista del quarto di finale contro l'Australia. Si giocherà di pomeriggio, più tempo per noi". Queste le parole di Novakdopo la vittoria ...

"Spero non si tratti di qualcosa di serio - ha spiegato- . Ho sentito dolore durante il riscaldamento prima della partita. Ho ricevuto costanti trattamenti prima, durante e dopo la partita ...Stan serve al centro e poi chiude con un dritto anomalo lungolinea imprendibile per l'Nadal. 1 febbraio 2015, Novak(Ser) b. Andy Murray (Gbr) 76 67 63 60 . Nole serve a uscire ...Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19 ...Djokovic si è imposto su Jiri Lehecka con lo score di 6-1 6-7(3) 6-1, ma preoccupa il problema al polso accusato nella metà del secondo set quando Nole conduceva avanti 3-1 dopo aver vinto il parziale ...