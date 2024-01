Dimissioni Claudine Gay | perché la prima donna nera presidente di Harvard ha lasciato

LeGay ha annunciato lecon una lettera. "È con molta emozione ma con un grande amore per Harvard che scrivo per informarvi che mi dimetto', ha scritto la 53enne, ......Gat si dimette dopo le pesanti accuse di antisemitismo La presidente di Harvard... arriva sull'onda delle polemiche e delle richieste diseguite alla sua disastrosa ...Dopo le accuse di antisemitismo e quelle di plagio la presidente di Harvard Claudine Gay ha deciso di lasciare l'incarico. L'annuncio delle dimissioni sarà dato a breve dalla Corporation, l'organo di ...Le accuse erano state presentate al responsabile dell'integrità delle ricerche, Stacey Springs, e riguardavano presunte copiature non autorizzate di passaggi nelle opere scientifiche di Gay, senza l'i ...