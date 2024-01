Diffidati Inter | la lista cartellini in Serie A cresce | in tre a rischio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ladeiin casasi aggiunge di un altro elemento, dopo la pubblicazione del comunicato del Giudice Sportivo sulla diciottesima giornata diA. Aumenta il numero deia seguito della partita col Genoa.A 2023-2024 Nicolò Barella 4 ammonizioni (in diffida) Hakan Calhanoglu 4 ammonizioni (in diffida) Simone Inzaghi 4 ammonizioni (in diffida) Alessandro Bastoni 3 ammonizioni Lautaro Martinez 2 ammonizioni Henrikh Mkhitaryan 2 ammonizioni Marcus Thuram 2 ammonizioni Francesco Acerbi 1 ammonizione Carlos Augusto 1 ammonizione Juan Guillermo Cuadrado 1 ammonizione Matteo Darmian 1 ammonizione Denzel Dumfries 1 ammonizione Davide Frattesi 1 ...

La Lazio fa visita all’Hellas Verona per risalire ancora in classifica e avvicinarsi al meglio allo s contro diretto con l'Atletico... (calciomercato)

... portando in Arabia Saudita quattro squadre di grande prestigio:, Napoli, Fiorentina e Lazio. ... mentre iammoniti nelle semifinali dovranno fare attenzione ai gialli in finale. Un ...Dopo il mezo passo dell'in quel di Marassi, la Juventus ha una ghiotta possibilità per accorciare sulla vetta e ... Questo è l'elenco completo deiin casa Juventus che con un'ammonizione ...Il Giudice Sportivo ha emanato poco fa il comunicato su quanto accaduto nell'ultima giornata di campionato. Nicolò Barella, ammonito contro il Genoa, entra in diffida: per lui anche una multa da 1500 ...Il giudice sportivo della seriue A ha diramato le sue decisioni dopo la 18esima giornata di campionato. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA MARIC Mirko (Monza): ...