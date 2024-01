Di Gennaro | “Il Milan subisce tantissimo ed è dove merita di stare”

Intervistato a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato in vista del match di campionato fra Milan e Juventus (pianetamilan)

Antonio Di Gennaro ha preso la parola ai microfoni di radio Bruno Firenze dove ha parlato della situazione attaccanti in casa Fiorentina : "In... (calciomercato)

Antonio Di Gennaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al trasferimento di Luka Jovic dalla Fiorentina al Milan (pianetamilan)

Antonio Di Gennaro , ex calciatore e commentatore tv, a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato anche del Milan e degli infortuni (pianetamilan)

