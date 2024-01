Derby con la Turris | la Strega ritrova Frascaro | ‘quota rosa’ in fascia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon il nuovo anno torna il campionato di serie C. Per il Benevento l’appuntamento è fissato nel giorno dell’Epifania (ore 16:15), quando al “Ciro Vigorito” andrà in scena ilcon la. A dirigere l’incontro, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, ci sarà Emanueledi Firenze. Il toscano ha già diretto lain questa stagione, in occasione della trasferta di Messina (0-1) decisa da una rete di Improta. Uno anche il precedente con i corallini, incrociati nel precedente campionato al “Liguori” in occasione del successo casalingo contro l’Audace Cerignola (2-1). Per la sfida del 6 gennaio prossimo, gli assistenti saranno Giulia Tempestilli di Roma 2 e Alessandro Parisi di Bari. La capitolina trova per la prima volta i giallorossi sulla sua strada, mentre ...