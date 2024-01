Deputato FdI ferisce con la pistola il genero di un uomo della scorta Delmastro

(Adnkronos) – Incidente a Rosazza nei locali della Pro Loco dove era in corso una festa in occasione del Capodanno. Alla festa, secondo quanto ... (giornaledellumbria)

approfondimento Sparo a Capodanno da arma di, Delmastro: "Sono allibito" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Arianna Meloni nuova responsabile della segreteria ...Mini pistola ferisce per errore il genero di un agente della scorta del sottosegretario. IldiEmanuele Pozzolo : "Il colpo è partito dalla mia arma, ma non l'ho usata io".«Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d'Italia». Per il partito di Giorgia Meloni l'incidente di Capodanno che ha ...Il sottosegretario Fdi alla Giustizia Andrea Delmastro, rinviato a giudizio per la rivelazione di segreti relativi al fascicolo dell’anarchico ...