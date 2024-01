Depardieu è un maiale | la scritta fuori dalla casa dell' attore Benoit Poelvoorde | che sostiene il collega

‘Depardieu è un maiale’ - la scritta apparsa sulla casa di Benoît Poelvoorde (Adnkronos) – “Depardieu non ci piace, è un gran maiale”. Sono queste le parole scritte in maiuscolo e in nero su un muro della casa dell’attore ... ()

"È un maiale" : l'ultimo sfregio contro Depardieu L'attacco è apparso sulle mura della casa di Benoît Poelvoorde, l'attore belga firmatario della lettera contro il "linciaggio" di Gérard Depardieu (ilgiornale)

‘Depardieu è un maiale’ - la scritta apparsa sulla casa di Benoît Poelvoorde (Adnkronos) – “Depardieu non ci piace, è un gran maiale”. Sono queste le parole scritte in maiuscolo e in nero su un muro della casa dell’attore ... (giornaledellumbria)

‘Depardieu è un maiale’ - la scritta apparsa sulla casa di Benoît Poelvoorde L'attore belga è tra i primi firmatari della lettera in difesa del collega dalle accuse di violenza sessuale "Depardieu non ci piace, è un gran ... (sbircialanotizia)

‘Depardieu è un maiale’ - la scritta apparsa sulla casa di Benoît Poelvoorde (Adnkronos) – “Depardieu non ci piace, è un gran maiale”. Sono queste le parole scritte in maiuscolo e in nero su un muro della casa dell’attore ... ()