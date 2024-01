Degni | bufera sulle dichiarazioni del consigliere della Corte dei conti «Potevamo farli sbavare di rabbia sulla manovra»

(Di martedì 2 gennaio 2024)dichiarzione di Marcellodei, comparsa sul suo profilo X (ex Twitter). «Occasione persa. C'erano le condizioni per...

"Economista, di sinistra" Marcelloè al centro di unapolitica per alcune sue affermazioni con cui voleva far "sbavare di rabbia" la destra. I partiti di maggioranza chiedono le dimissioni. La Corte dei Conti prende le ...... tra i quali Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: 'Le affermazioni del consigliere della Corte dei Conti, Marcello, costituiscono una grave violazione del principio di ...Bufera sulla dichiarzione di Marcello Degni, consigliere della Corte dei conti, comparsa sul suo profilo X (ex Twitter). «Occasione persa. C'erano le condizioni ...Marcello Degni, 67 anni, economista esperto di finanza pubblica e ... aggiungendo un tag per rivolgersi alla segretaria Pd Elly Schlein, così scatenando una bufera politica. Occasione persa. C’erano ...