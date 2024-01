De Laurentiis vari il Napoli delle competenze | quattro dirigenti all’altezza delle ambizioni del club

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 gennaio 2024) Chiariamo subito: il modello societario disegnato da Aurelio Deha funzionato. Serie C, Serie B, Serie A, qualificazione Intertoto, qualificazione Europa League, qualificazione Champions League, Scudetto. Oltre alla vittoria di Coppa Italia e Supercoppa. Si possono mettere in discussione i risultati imprenditoriali raggiunti? No, sempre se non si è iscritti al partito della contestazione a prescindere. Risultati che coincidono con gli obiettivi sportivi che asono stati raggiunti esclusivamente grazie a Diego Armando Maradona e al periodo della sua permanenza in azzurro. La storia insegna che, dal 1926, la collocazione calcistica delnella geografia del calcio nazionale e internazionale sia rispettabile ma non certo di primissima fascia (nella quale collochiamo i topdel calibro di Real ...