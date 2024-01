De Laurentiis travolto dai fischi del Maradona più di quanto si sia sentito in tv Corbo

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dedaidelpiù disi siain tv. Lo scrive Antonionell’edizione napoletana di Repubblica.Se confessa di essere l’unico colpevole della crisi che colpisce la squadra delle meraviglie, vanitoso e orgoglioso com’è, si può pensare solo ad altro. Lo avranno ispirato due retropensieri. Primo: dire qualcosa di forte e inatteso che fermi lo sciame die insulti dopo il pareggio irrisorio con il Monza. Dene usciva, più disi siae visto in tv per i filtri della regia. Secondo: fare qualcosa che consenta di giocare per l’altra metà del campionato a Fuorigrotta con 22.237 abbonati, da venerdì ...