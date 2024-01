De Laurentiis cambia faccia al Napoli | tutti i nomi sul taccuino

(Di martedì 2 gennaio 2024) Da qualche parte bisognerà pur (ri)cominciare : in basso a destra, in difesa o al centro del campo? Le domande s'accavallano spontanee e in un Capodanno che traccia una vita nuova c'è da definire la ...

«Deficiente chi vuol andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa . Avete visto quello che succede in Israele? Potrebbe esserci blocco aereo su ... (ilnapolista)

De Laurentiis , la Superlega e il potere nel calcio. Ne parla nell’intervista ad Alessandro Barbano per il Corriere dello Sport. Per Aurelio De ... (ilnapolista)

Da qualche parte bisognerà pur (ri)cominciare : in basso a destra, in difesa o al centro del campo Le domande s'accavallano spontanee e in un Capodanno che traccia una vita nuova c'è da definire la ...Adesso, però,poco Raspadori, Simeone o chiunque altro. C'è un problema di autostima di cui ... Deha parlato del fatto che, a fine gennaio, chiarirà quel che soltanto chi è dentro le ...Il presidente a tutta forza su Samardzic: l’Udinese chiede 25 milioni per il centrocampista. Avanza Hojbjerg, spunta Fornals. In arrivo c’è anche Mazzocchi ...Con il 2024, i tifosi si aspettano novità significative in casa Napoli. Era quasi impensabile che una squadra campione d'Italia chiudesse l'anno all'ottavo posto.