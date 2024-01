Ddl concorrenza | Mattarella scrive a Meloni e alle Camere | «Eccessivamente lunghe le proroghe sugli ambulanti»

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulga to il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulga to il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la ... (iltempo)

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la ... ()

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulga to il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la ... (ildenaro)

Inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'Autorità garante dellae del mercato, appaiono restrittivi dellain ...Inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'Autorità garante dellae del mercato, appaiono restrittivi dellain ...ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e ha inviato una lettera al Presidente del ...Il presidente della Repubblica chiede un intervento del Governo e del Parlamento: "Contrasto con diritto Ue e giurisprudenza. Indispensabili ulteriori iniziative" ...