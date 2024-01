DDL concorrenza | Mattarella promulga ma richiama Meloni e Camere | “Troppo lunghe le proroghe per gli ambulanti”

11.13 Ambulanti, Ue valuteràLa Commissione Ue "analizzerà attentamente" il disegno di legge sullaadottato dall'Italia "nella prospettiva del settore degli ambulanti così come in quella delle ...Ilintroduce la concessione di 12 anni per le licenze in essere e di 10 per le nuove, interrompendo quel tira e molla di accordi e revisioni cominciato con l'introduzione della ...Nel commentare il ddl concorrenza il portavoce della Commissione è tornato sul dossier delle concessioni balneari ricordando innanzi tutto che quando l'utilizzo di una risorsa "scarsa" come le spiagge ...Finalmente Giorgia Meloni ha potuto tenere la conferenza stampa, rinviata a fine anno per problemi di salute: tra le domande, i casi Pozzulo e Verdini ...