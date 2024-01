Ddl Concorrenza | Mattarella promulga ma con rilievi Il Presidente della Repubblica scrive a Meloni e alle Camere

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il, Sergio, hato la legge annuale per il mercato e la2022, ma ha inviato in data oggi aldel Senato, Ignazio La Russa, alCamera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e aldel Consiglio dei Ministri, Giorgia, una lettera che contiene alcunila legge su mercato e, ma richiamae Governo. Lo fa ilcon una lettera inviata al ...

(Adnkronos) – “Il Ddl Concorrenza licenziato il 19 dicembre in via definitiva dalla Camera consente la competitività dell’industria fieristica ... ()

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - L'articolo 11 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 "in materia di assegnazione delle concessioni per ... (liberoquotidiano)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulga to il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la Concorrenza 2022 e ... (lanotiziagiornale)

(Adnkronos) - Mattarella ricorda innanzi tutto come la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 promulgata "rappresenta uno dei traguardi ... (liberoquotidiano)

... dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorita' garante dellae del mercato in materia di apertura al mercato dei servizi. Inoltre, i criteri generali ...È l'atto deciso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella , nel promulgare la legge annuale sulla. Il capo dello Stato spiega di aver firmato la legge, proposta dal governo e ...Dopo i balneari, gli ambulanti. Il capo dello stato firma la legge per non compromettere il Pnrr ma precisa che l'articolo 11 è "in contrasto con le regole europee" ...Il presidente del Governo ritiene indispensabili nuovi interventi del governo e del Parlamento sull'articolo 11 in materia di assegnazione ...