Ddl concorrenza | Mattarella firma legge ma scrive a presidenti Camere e a Meloni

(Di martedì 2 gennaio 2024) "Proroga concessioni per il commercio eccessiva e sproporzionata, contrasto con diritto Ue e giurisprudenza, Governo e Parlamento intervengano" Il presidente della Repubblica, Sergio, ha promulgato il 30 dicembre 2023 laannuale per il mercato e la, ma allo stesso tempo ha scritto aidel Senato Ignazio La Russa e della Camera

(Adnkronos) - Mattarella ricorda innanzi tutto come la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 promulgata "rappresenta uno dei traguardi ... (liberoquotidiano)

Il Presidente della Repubblica , Sergio Mattarella , ha promulga to la legge annuale per il mercato e la Concorrenza 2022, ma ha inviato in data oggi ... (notizie)

13.32, Colle firma ma rilievi Il Presidente Mattarella ha promulgato la legge per il mercato e lae ha inviato ai presidenti delle Camere,La Russa e Fontana, e alla premier ...Inoltre, i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni, secondo quanto affermato anche dall'Autorità garante dellae del mercato, appaiono restrittivi dellain ...(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la concorrenza, ma allo stesso tempo ha scritto ai presidenti del S ...Attacchi nel sud di Gaza, morti in Cisgiordania: Israele accusata di genocidio si difenderà all'Aia euronews.net09:45Medio Oriente Asia Israele La Russia: “A Belgorod attacco terroristico, punizione i ...