Ddl concorrenza |  Mattarella a Meloni e Camere | Troppo lunghe le proroghe per gli ambulanti

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulga to il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulga to il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la ... ()

... ciò rende indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento", scrive il Capo dello Stato sul, concentrandosi in particolare sulle assegnazione delle c oncessioni ...... in modo che appare incompatibile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità garante della...ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la ...(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la concorrenza, ma allo stesso tempo ha scritto ai presidenti del S ...