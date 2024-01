Dall’Africa ai Balcani I consigli di Minuto Rizzo per il G7 italiano

Leggi su formiche

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’Italia, piaccia o meno, ha una posizione di politica estera chiara che potrà esplicitare durante la presidenza del G7, spiega a Formiche.net l’ambasciatore Alessandro, presidente della Nato Defense College Foundation. In primis sull’Africa, dove il Piano Mattei si intreccia con l’agenda geopolitica europea, e poi sull’allargamento aioccidentali ma con una imprescindibile riforma della governance europea. Sotto quali auspici si apre la presidenza italiana del G7? Tanto per cominciare, io credo che vada sottolineato che per l’Italia si tratta di un momento unico di prestigio internazionale. Far parte del G7 è fondamentale e tornando indietro con lo sguardo ricordiamo tutti che non fu inizialmente facilissimo entrare in quel gruppo. Il peso della presidenza italiana si vedrà nell’organizzazione dei lavori, in come ...