Dalla Francia | pressioni dal Qatar evitare l’arresto dello sceicco Al-Khelaifi

(Di martedì 2 gennaio 2024)arrivano notizie forti per quanto riguarda il futuro prossimoNasser Al-, presidente del PSG. Dopo le perquisizioni avvenute nella super e lussuosa casa, sarebbe arrivato un monito importante da parte del governo del. Secondo Mediapart, questesono avvenute nell’ambito di un’indagine sulla detenzione indi Tayeb Benabderrahmane, ex collaboratore del presidente del club. Il 5 luglio scorso, i follower e i tifosi più devoti del Psg hanno dovuto pazientare più di due ore prima che iniziasse la diretta del club prevista per la conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique, senza che venisse fornita alcuna spiegazione. Il motivo è stato svelato da Mediapart secondo cui il presidente del club, ...

Un'inchiesta rivela come lo scorso 31 dicembre un piccolo aereo da turismo e un Airbus A320 stavano per scontrarsi sull'aeroporto di ... (ilgiornale)

Pubblicato il 31 Dicembre, 2023 Un cittadino tunisino – classe 1988 – si era presentato in una struttura ricettiva in via Platamone, nonostante ... (dayitalianews)

Thilo Kehrer, obiettivo di Calciomercato del Milan attualmente al West Ham, sta per fare ritorno in Francia . L'ex PSG è vicino al Monaco (pianetamilan)

...le centraline di rilevazione che hanno fatto registrare valori superiori ai limiti imposti... sempre largo Preneste (69 microgrammi), Corso(69 microgrammi) e via Tiburtina (54 ......stagione può accasarsi altrove a parametro zeroprossima estate, a dominare la conferenza stampa di Luis Enrique alla vigilia di Psg - Tolosa, sfida che mette in palio la Supercoppa di. ...Il governo del Qatar avrebbe esercitato pressioni sugli agenti di polizia francesi per evitare l'arresto di Nasser al-Khelaifi, il presidente del Psg.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Italia-Francia, sfida che chiude il gruppo D della United Cup 2024. L'azzurra Jasmi ...