Dalla business intelligence all’IOT per gestire le cave di marmo | la startup It’s Prodigy vola al cave di marmo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Milano, 2 gennaio 2024 -piattaforma innovativa diche raccoglie dati e genera reportistica attraverso comandi vocali alla “visura digitale” che permette di mappare con un semplice click il grado di digitalizzazione di un’impresa. Ma anche nuovi progetti in cantiere, come una piattaforma basata sull’utilizzo di droni, sensori e IoT per la

...Nuove city car in vendita a gennaio 2024 Nuove berline in vendita a gennaio 2024 Nuovi suv in vendita a gennaio 2024 Kia Sorento rappresenta un suv di grandi dimensioni e comfort proveniente...... il modulo è scaricabile dal sito di Regione opagina 'In Regione' della Liguria presente sul sito di Trenitalia , ed è disponibile anche presso le biglietterie Trenitalia della Liguria. "Con ...Milano, 2 gennaio 2024 - Dalla piattaforma innovativa di business intelligence che raccoglie dati e genera reportistica attraverso comandi vocali alla “visura digitale” che permette di mappare con un ...Partendo dalle insinuazioni della rivista Business F1 Magazine, la FIA aveva posto la sua lente di ingrandimento su un possibile travaso di informazioni riservate tra un team principal (Toto Wolff ...