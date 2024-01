Dal Piemonte alla Basilicata | da Bari a Firenze | la mappa della non alleanza Pd-M5s

L'albero donato dal Comune di Macra e dal Piemonte brilla in piazza San Pietro in Vaticano . La cerimonia di accensione dell'abete di Natale si è ... (247.libero)

Al via la seconda edizione del “ trofeo Coni Winter Piemonte 2023” in programma da venerdì 15 a domenica 17 ... (danielebartocciblog)

Cinquantuno siti in sei regioni , ufficialmente ritenuti idonei dal governo per ospitare il deposito di Scorie nucleari . Il governo ha pubblicato la ... (ilfattoquotidiano)

Stresa, 19 dicembre 2023 . Il 2023 è stato un anno particolarmente positivo per il Turismo in Piemonte; i dati parziali, elaborati dall'Osservatorio ... (sbircialanotizia)

... si esprime così su X in relazione all'episodio avvenuto a Capodanno in un veglione in: un ... mi auguro che Delmastro se ne vada il prima possibileGoverno", sottolinea Renzi.dicembre 2012 è portavoce provinciale del nuovo partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia ...è eletto alla Camera dei deputati alle elezioni politiche nel collegio plurinominale del2, ...Furto/Incendio - Eventi naturali/Atti vandalici/Eventi sociopolitici - Cristalli - Collisione o minicollisione - Kasko o mini kasko La dotazione tecnica e gli optional potrebbero in alcuni casi ...Concorso ASL TO4: con la pubblicazione di un apposito bando all’interno del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 14 dicembre ... all’impiego e alle mansioni che sono previste dal ...