Dakar 2024 | i favoriti tra i quad Sarà di nuovo un duello Giroud-Flores? Occhio ad Andujar…

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il count-down è ufficialmente partito. Manca sempre meno al via ufficiale della. Siamo ai nastri di partenza di una edizione che si annuncia quanto mai complicata per i partecipanti e che, quindi, terrà fede al soprannome della corsa: la “più dura del mondo”. Anche in questo caso, eil quinto anno consecutivo, tutta l’azione si svolgerà in Arabia Saudita, con deserto e dune che fanno la differenza e persino una tappa che si svilupperà sulla lunghezza di due giorni, massacrante e durissima. L’edizione 2023 ci aveva proposto una bellissima sfida al vertice tra il francese Alexandree l’argentino Francisco Moreno. Unvinto dal primo con 43 minuti e 11 secondi di margine sul rivale. Unche rivivremo anche nel ...

Italiani in gara Tra gli equipaggi privati partecipanti allaci sono i fratelli abruzzesi Silvio e Tito Tofani a bordo di una Nissan Patron. Sette gli italiani che correranno in moto: ...Il budget per la partecipazione alla sua primalo ha messo insieme vendendo la sua macchina e chiedendo fondi come regalo di Laurea (in Economia). In quel 2022 erano 20 le donne in gara sui 700 ...Siamo ormai ai nastri di partenza dell'attesissima Dakar 2024. Si tratterà della 46a edizione della corsa "più dura del mondo" che, anche in questo anno (per la quinta volta consecutiva) si disputerà ...Dakar 2024 inizierà il prossimo venerdì in Arabia Saudita. Questo è il culmine di una lunga e impegnativa preparazione, sul campo e in ufficio, per la gara di rally-raid più importante e prestigiosa a ...