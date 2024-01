Da sempre orientata verso il sociale | da quasi trent’anni condivide la vita con i ragazzi delle favelas attorno a Rio de Janeiro Una missione fatta di gesti concreti | dall’offrire occasioni creative a procurare un letto a ciascuno di loro

Leggi su iodonna

(Di martedì 2 gennaio 2024) Mariagabriella De Giacomi, Milli, è nata a Milano nel 1964, il giorno di Giovedì grasso. Dopo la laurea in Lettere diventa terapista della psicomotricità. Con l’Associazione Africa Oggi è arrivata nel 1994 in Brasile. Nel 2003 è nato Espaço Progredir, al quale è seguita l’associazione Progredir Onlus, di cui è vicepresidente, creata da parenti e amici per sostenere il suo impegno. Espaço Progredir accoglie i giovani, a partire da quelli coinvolti nell’assunzione e nello spaccio di stupefacenti, e le famiglie. Animata dal desiderio di “vivere per morire lasciando un mondo migliore”, secondo la regola scout, Mariagabriella De Giacomi sogna di aprire una scuola elementare. Vive a Nova Iguaçu (Rio de). Leggi anche › Neide Santos, con la corsa salva donne e bambini dalle ...