(Di martedì 2 gennaio 2024) «Sempre più in alto» gridava nel 1976 Mike Bongiorno dalla vetta del Cervino, durante la registrazione di uno spot per una nota marca di grappe. Tempi lontanissimi, ma quello “spazio per gli acquisti” è rimasto iconico. Tanto che il popolarissimo presentatore dal 1999 era cittadino onorario del comune ai piedi della “Gran Becca”. E, nella piazzetta della chiesa di Cervinia-Breuil, in Valle d’Aosta, c’è il suo busto che lo ricorda per sempre. Poi è arrivato l’alpinista Hervé Balmasse a esaltare il Cervino con le sue leggendarie scalate solitarie tra il 2002 e il 2007 premiate il 7 marzo 2008 – con la Grolla d’oro. E proprio Balmasse oggi è il testimonial più credibile dio gigante di roccia si trova nelle Alpi Centrali, tra Italia e Svizzera. La sua cima, che culmina a 4478 metri, si innalza davanti al centro di Breuil-Cervinia, in Valle ...

... di conseguenza andrà via'estate a parametro zero. Il giornalista Marco Giordano di ... Base di accordo totale tra #Inter e #Zielinski: 3 anni di contratto più opzione per il quartoa 4,5 mln.In totalegli interventi sono stati 483, cioè tre in più rispetto al 2022. Va detto che non tutti sono stati per soccorsi o ricerche a persone, perché in questo numero sono ricomprese ...«I saldi invernali, anche quest’anno, rappresentano un’eccezionale opportunità per i consumatori che potranno trovare nei negozi di moda un vasto assortimento di prodotti di qualità a prezzi molto ...Da quest'anno non ci sarà più distinzione tra inverno ed estate, primavera e autunno perché gli impianti di risalita continueranno a funzionare ogni giorno ...