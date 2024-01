Cuneo | bimbo di 10 anni investito da un' auto a Trinità | è grave

(Di martedì 2 gennaio 2024)incidente nel Cuneese. Un bambino di 10è statoda un'nel comune di. L'incidente è avvenuto in via Leopardi. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Il piccolo è stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Regina Margherita di Torino.

