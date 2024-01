Crystal Palace-Everton FA Cup | 04-01-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Godfrey dell'Everton è sulla lista del gm, così come Rob Holding delma che in questa stagione non ha proprio visto il campo (e per questo potrebbe costare ancora meno), mentre l'...Successi interni pere Wolverhampton, 3 - 1 in rimonta per ilcon il Brentford, 3 - 0 contro l'Everton per i Wolves. Pareggio a reti bianche, infine, tra West Ham e ...Quote in perfetto equilibrio, il segno 1 è in lavagna a 2.50 mentre il " 2 " paga mediamente 2.70. L'ultimo Crystal Palace-Everton è terminato 2-3 per gli ospiti, il Goal in questo incontro è offerto ...Nuovo appuntamento con All Eyes On Me, la rubrica di Calcio Style dedicata alla Premier League. Il resoconto dettagliato della ventesima giornata.