Cristina D’Avena e i Gem Boy in concerto al Centro Commerciale Campania

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn tuffo nel passato per ritornare bambini e rivivere le emozioni di un tempo magico. Giovedì4 gennaio, a partire dalle ore 22.00,sarà aldi Marcianise, in provincia di Caserta, dove terrà ungratuitoin Piazzainsieme con la travolgente band Gem Boy. La cantante – conduttrice, speaker radiofonica e attrice -, che da 40 anni allieta giovani e adulti con il suo repertorio di sigle di cartoni animati, sarà protagonista di una festa che riporterà indietro nel tempo, tra gli anni ’90 e 2000. Grandi e piccini potranno ascoltare dal vivo la sua voce, che ha fatto innamorare intere generazioni, e cantare insieme con la regina dei cartoni le sigle de “I Puffi”, “Occhi di Gatto”, “Mila ...

Anni ’80, capelli cotonati e glitter. Su ItaliaUno irrompe la serie ispirata ai cartoni animati Kiss Me Licia . Per spiegarla alla Gen Z, ... (ilfattoquotidiano)

In una lunga intervista all'agenzia di stampa Adnkronos,, la cantante delle sigle dei cartoni animati, amatissima da grandi e piccini, ha raccontato molto di sé e della sua carriera, iniziata nel lontano 1968, quando non aveva ancora ...Ecco il programma per la giornata di oggi Viterbo Concerto di fine anno cone i Gem Boy. Non c'è niente di meglio dell'accoppiata vincentee Gem Boy per iniziare ...