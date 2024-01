Criscitiello | «Nessuna sorpresa per lo scudetto | o l’Inter o un’altra!»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dalle aspettative sul mercato invernale (dove la dirigenza nerazzurro si è già mossa) appena inizio alle sensazioni per la squadra vincitrice dellodi Serie A. Il pensiero disul, intercettato da Radio Sportiva. APPESO A UN FILO – Il direttore di Sportitalia, Michele, esprime la propria opinione su una serie di temi, fra calciomercato e campo, legati al: «Che mercato mi aspetto? I soldi per i botti veri non ci sono, e a gennaio raramente li abbiamo visti. Però ci sono delle occasioni. Secondo me sarà un mercato intenso, ovviamente con i soliti problemi economici, ma ci possiamo divertire. Non dico che losia appeso ad un filo ma, rispetto all’anno scorso, non sappiamo se sarà delo della Juventus. La ...

Era toccato a SportItalia, l'emittente di Michele, ad avere per prima la possibilità ... Per ora DAZN, RAI, MEDIASET, SKY e AMAZON PRIME non hanno ancora annunciatoacquisizione del ...Era toccato a SportItalia, l'emittente di Michele, ad avere per prima la possibilità ... Per ora DAZN, RAI, MEDIASET, SKY e AMAZON PRIME non hanno ancora annunciatoacquisizione del ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso 'Pressing', trasmissione in onda su Mediaset, si è espresso così sul Napoli ..."Tifosi, giocatori, allenatori, federazioni, club, leghe e tutti quelli che amano questo bellissimo gioco dicono a voce alta: non c'è spazio per ogni tipo di Superlega in Europa.