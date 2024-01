Criscitiello | attacco alla FIGC | “Annata orribile per la Federazione | il sistema non è più credibile”

... dal portiere all': Mendy dal Chelsea, Ibanez, Kessiè e uncon tre stelle: Mahrez, ... Per ogni turno, l 'emittente di Micheleavrà due gare in esclusiva , mentre La7 - di ...Secondo Micheledi Sportitalia l'affare è stato già chiuso per 25 milioni più Fabbian. ... In, persi Lukaku e Dzeko, poco decisivi l'anno scorso. Hai inserito Thuram, e hai due slot ...ForzAzzurri.net - Crisitiello non risparmia critiche alla FIGC Il giornalista MIchele Criscitiello, attraverso un articolo pubblicato su Sportitalia.com, non ha risparmiato ...Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla dei tanti giocatori impegnati in Coppa d'Africa. Il Napoli ne ha due, sono titolarissimi: Anguissa e Osimhen.