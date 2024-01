Cripto | rally di inizio anno per il Bitcoin | lo scenario 2024

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilinaugura ilcon la prosecuzione deliniziato lo scorsoe supera quota 45mila dollari, il livello più alto in quasi 21 mesi, trascinando con se le altrevalute e proseguendo una cavalcata che nel corso del 2023 le ha fatto guadagnare più del 160%. Lavaluta ha toccato il massimo intraday di 45.519,52 dollari in nottata. Si tratta del livello più alto dal 5 aprile 2022. Ilha poi proseguito stamani ilfino a toccare un massimo intraday di 45.883 dollari prima di ritracciare attorno a quota 45.600 dollari. Possibile via libera Usa a spot ETFIl mercato continua a scommettere sul via libera da parte della Securities and Exchange Commission (Sec) al primo Etf che investa sulla ...