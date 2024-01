Cremonese | i convocati per la Roma | la scelta su Tsadjout

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Laha diramato la lista deiper il match di Coppa Italia contro la. Tutti i dettagli Giovanni Stroppa ha diramato la lista deiufficiali per la sfida contro la. La partita sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In attacco invece si rivedono Zanimacchia e. Portieri: Brahja, Sarao, Jungdal.Difensori: Ravanelli, Tuia, Bianchetti, Sernicola, Ghiglione, Antov, Rocchetti, Quagliata, Lochoshvili.Centrocampisti: Collocolo, Valzania, Castagnetti, Abrego, Majer.Attaccanti: Sekulov, Ciofani, Afena-Gyan, Vazquez,, Okereke, Coda, Zanimacchia.