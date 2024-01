Cremonese | i convocati per la Coppa Italia contro la Roma

Laè pronta a scendere in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Roma . I grigiorossi sognano di ripetere l'impresa dello scorso anno, quando eliminarono i Mourinho dalla ...Laha diramato la lista deiper il match di Coppa Italia contro la Roma. Tutti i dettagli Giovanni Stroppa ha diramato la lista deiufficiali per la sfida contro la Roma. La ...Il difensore spagnolo mette in guardia i giallorossi in vista dell'ottavo di finale contro i grigiorossi di Stroppa. Su ...Domani sera Roma e Cremonese si sfideranno per l’ottavo di finale di Coppa Italia: in palio un posto ai quarti di finale in gara secca contro la Lazio di Sarri.