Cosenza | il mercato non dipende dall' eventuale cambio in panchina Ecco i tre giocatori che cerca Gemmi

... non ha il bluetooth e neanche l'ingresso AUX, sono disponibili suldispositivi elettronici ... Frequenza città: 101.6 Frequenze R101 in Calabria Catanzaro Frequenza città: 95.9...Dalla B cantano più sirene al suo indirizzo (Ascoli ein primis) ma non è escluso che il giocatore - che da febbraio può lecitamente firmare con chiunque per la stagione 2024 - 25 - chiuda la ...Oggi inizia il nuovo anno. Con l'avvio del 2024, in casa Bari si inizia a programmare una seconda parte di stagione che deve essere, necessariamente, in discontinuità rispetto al girone ...Il riepilogo su quanto accaduto nel girone d'andata del campionato di Serie BKT della stagione 2023-2024! In copertina Cittadella e Catanzaro. Senza dimenticare le prime due (Parma e Venezia). Deludon ...