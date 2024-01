Cosenza Dirtelo è il nuovo singolo de L’ennesimo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dal 5 gennaio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “” (Joseba Label), ilde. “” è un brano che nasce dalla strada, dai treni di notte, dalle luci di Roma, dalla musica alta e dai gin tonic alle 3 del mattino. ‘’’’ è Il bisogno genuino di tirare fuori tutto per sentirsi vivi un’altra volta, un bisogno raccontato con l’ironia di chi ha capito di non averci capito niente. Suoni freschi e un ritornello che punta al tormentone rendono il pezzo un vero e proprio gioellino indie pop – uptempo con sfumature urban. Prodotta dae mixata da Federico Carillo, questa nuova canzone vi farà muovere la testa a ritmo mentre surfate per le strade della città. Commenta l’artista ...