Cos’è la Global Minimum Tax | la tassa che costerà 380 milioni alle aziende italiane

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dal 1° gennaio 2024 arriva laTax, una nuova imposta minima che si estende a tutte le multinazionali con un fatturato annuo di almeno 750di dollari. L’accordo, firmato nel 2021 da oltre 130 Paesi, ha l’obiettivo specifico di contrastare la concorrenza fiscale, fenomeno che ha spinto lea collocare le proprie sedi nei Paesi con le aliquote più convenienti. Nel corso degli anni, ciò ha portato a una concentrazione di quartier generali in Paesi che applicavano tassi fiscali particolarmente bassi. L’accordo nato nel 2021 Ad esempio, Amazon ha stabilito la sua sede principale in Europa nella capitale del Lussemburgo, mentre Apple ha scelto la cittadina di Cork, in Irlanda. LaTax mira a prevenire questa pratica, assicurando che nessuna ...