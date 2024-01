Cos’è il metodo Stark e come funziona il “cesareo dolce”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 2 gennaio 2024) Quando si parla di partosi fa riferimento a un intervento chirurgico che,tale, aggiunge sempre qualche rischio rispetto al parto naturale. È una tecnica che nel corso della storia ha conosciuto diverse evoluzioni, non solamente tecniche. Per secoli il taglioevidenziato nella History of Medicine della National Library of Medicine, è stato praticato per proteggere la salute della donna e solo più recentemente la salute del feto e la possibilità di intervenire in utero su alcune condizioni hanno inciso sulle ragioni per cui ricorrere a questo intervento chirurgico. Una tappa significativa dell’evoluzione del partola si deve al ginecologo israeliano Michael. Alla fine del ventesimo secolo, riporta un articolo dell’European Journal of Obstetrics ...