Cosa serve alla Juventus nel calciomercato di gennaio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Siamo arrivatisessione di mercato invernale, o se volete mercato di riparazione. Le intenzioni di questa sessione sono già tutte nel nome: un’occasione per recuperare gli errori della sessione estiva o per trovare un modo di dare sollievo agli allenatori alle prese con troppi infortuni. I movimenti in questo periodo sono pochi e attenti, in inverno si deve stare con i piedi ben piantati in terra. A parte le squadre che lottano per non retrocedere – loro sì disposte a giocarsi il tutto per tutto – le altre devono consolidare le rose ma quasi sempre con un budget vicino allo zero. Del mercato invernale dellasi parla già da molto. Le sentenze che hanno messo ai margini del progetto tecnico Paul Pogba e Nicolò Fagioli, sospesi rispettivamente per doping e calcioscommesse, hanno avuto un impatto anche solo semplicemente numerico sul ...