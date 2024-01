Cosa serve al Milan nel calciomercato di gennaio

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Arrivati al 2024 e alla fine del girone d’andata, nessuna big di Serie A sembra avere la stessa urgenza deldi aggiungere nuovi giocatori alla sua rosa. I rossoneri hanno bisogno di ricorrere al mercato di riparazione non tanto per dei deficit di qualità nell’organico, ma per una semplice questione numerica: in difesa, per via dei numerosi infortuni, le scelte sono ridotte all’osso; a centrocampo, a causa di una serie di contingenze, l’emergenza sembra sempre dietro l’angolo; in attacco, per la terza stagione di fila, non esiste un vero sostituto di Giroud. È difficile definire il momento attuale del. La brillantezza nel gioco delle prime giornate è svanita dopo il derby perso 5-1. Il primo obiettivo stagionale, la qualificazione agli ottavi di Champions League, è sfumato. In campionato, se l’Inter appare imprendibile e anche la Juve ha ...