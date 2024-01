Cosa resterà di questo 2023?

Leggi su panorama

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lasciatoci finalmente il vecchio anno alle spalle ci prepariamo ad affrontare2024, con tutte le speranze e le aspettative del caso. Ancora qualche giorno di festa dopodiché il mondo tornerà in modalità “standard”, in particolar modo quello della moda che il 9 di gennaio ripartirà da Firenze con Pitti Immagine Uomo 105 per poi passare a Milano e Parigi per presentare le collezioni uomo per la stagione autunno-inverno 2024/2025. Nei primi giorni dell’anno è interessante guardarsi un’ultima volta alle spalle per fare un’analisi veloce degli eventi che hanno segnato il Fashion System nel. Uno dei fenomeni più clamorosi, che ha fatto discutere soprattutto gli addetti del settore, è stato il “carosello dei Direttori Creativi”, un susseguirsi costante di licenziamenti e di nuove nomine delle figure a capo degli uffici creativi delle più ...