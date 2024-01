Cosa mangiare il giorno dopo Capodanno? I segreti per gestire il “post abbuffata”

Stiamo per entrare in quello che è il periodo più freddo dell’anno , ma come possiamo velocizzare il metabolismo ? Sebbene non si possa ancora parlare ... (sportnews.eu)

Come reagireste se il vostro fidanzato si fermasse in un McDonald’s per mangiare tre doppi cheeseburger e patatine fritte prima di venire a pranzo a ... (ilfattoquotidiano)

Gravidanza: tra pesce, frutta e carboidrati,durante i nove mesidurante la gravidanza Sì a carboidrati e proteine, no a sushi e carni crude per esempio. Ma, oltre al cibo, è importante adottare anche alcune buone ......di offese e bugie razziste che è stato diretto contro i bianchi e la "bianchezza" (qualunque... è vero, in Africa l'idea di uccidere e fare a pezzi gli albini e dile loro parti del corpo ...Cosa sarà di tendenza nelle tavole di tutto il mondo l’anno prossimo Il New York Times ha proposto nove cibi che potremmo trovarci nel piatto a partire dai prossimi mesi ...Durante il Capodanno, Anita e Letizia: "Non parliamo a Beatrice. Deve mangiare sola in sauna". Il web non ci sta: "Sono un branco".