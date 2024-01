Corte Conti | Foti FdI | ' inquietante giudizio Degni su Toni Negri'

(Di martedì 2 gennaio 2024) Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Ma il Marcelloche dice che la sua imparzialità non e' in discussione e' lo stesso magistrato che, in un post di un paio di settimane fa, dopo avere precisato di leggere Il Manifesto fin dal primo numero, definisceun maestro attivo?". Lo dice Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera. "Ma davvero un magistrato, ancorché contabile, può ritenere “maestro” un condannato con sentenza definitiva a 12 anni di reclusione anche per l'accusa di associazione sovversiva? Escludendo che la qualifica di “maestro attivo”la possa avere conferita asul piano giuridico, pare evidente che il suo e' e rimane unpolitico. La qual cosa e' inaccettabile per chi e' poi ...

