Corriere dello Sport – Felipe Anderson in scadenza | la Juve ci pensa

(Di martedì 2 gennaio 2024) 2024-01-01 13:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: La corsa al rinnovo dei contratti di mezza Serie A entro il 31 dicembre per conservare i benefici fiscali del Decreto Crescita, abrogato a partire da domani, non scuote la Lazio e il presidente Lotito. Nessun rilancio per, rientrato dal West Ham nell’estate 2021 e prorogabile (entro oggi) con un vantaggio nella tassazione del 20%. Da Formello escludono possa essere sottoscritto un nuovo accordo con il numero 7 brasiliano nelle prossime ore. I segnali, non solo sul campo, portano verso un divorzio a fine stagione. La Lazio aveva presentato un’offerta da 3,5 milioni di euro (compresi bonus, assai rilevanti) per rinnovare e prolungare sino al 2027.ha preso tempo, non ha accettato e non ha ...