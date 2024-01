Corea del Sud sotto choc | accoltellato il leader dell’opposizione | ecco le sue condizioni VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 Ladel Sud èdopo l’accoltellamento nella città portuale di Busan a danno di Lee Jae-myung,, mentre stava parlando con i giornalisti. L’aggressore sarebbe un uomo subito fermato dalla polizia, mentre Lee Jae-myung è stato portato in ospedale 20 minuti dopo l’aggressione. Il politico sembra cosciente, ma al momento non sono trapelate ulteriori notizie sulle suedi salute. L’aggressione L’accoltellamento è avvenutogli occhi delle telecamere dei giornalisti: Lee è stato colpito con un coltello sul lato sinistro del collo mentre stava visitando il cantiere di un aeroporto. L’aggressore, un uomo tra i 50 e i 60 anni, ne ha approfittato della gran ressa per avvicinarsi al politico ...