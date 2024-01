Corea del Sud | leader dell’opposizione accoltellato al collo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ildelladel Sud, Lee Jae-myung, è statoalnella città portuale sudorientale di Busan. L’aggressione è avvenuta quando l’esponente politico parlava ai giornalisti. Lee è stato trasportato in ospedale ed è stato operato. Ora è ricoverato in terapia intensiva.del Sud: le dinamiche I media locali hanno trasmesso in L'articolo proviene da Il Difforme.

Uccidere Kim Jong Un sembrerebbe essere una delle opzioni sul tavolo dell’esercito sud Corea no. Ma la strategia presenta non pochi rischi. The post ... (it.insideover)

AGI - Il leaderPartito Democratico dellaSud ed ex candidato alla presidenza, Lee Jae - myung , è stato aggredito con un coltello e pugnalato al collo durante una conferenza stampa nella città di Busan. Lee Jae - myung, leader...Viste dalla prospettiva di noi europei " e di noi italiani in particolare " la società dellaSud, e anche quella della Giappone, ci sono sempre apparse come contesti sociali ordinati, governati da una disciplina quasi ferrea, dove ben poche cose sfuggono al controllo delle autorità ...