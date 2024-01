Corea del Sud | accoltellato leader opposizione Lee Jae-myung

(Adnkronos) – Shock in Corea del Sud. Il leader dell' opposizione Lee Jae-myung è stato accoltellato nel corso di un evento pubblico a Busan. Secondo ... ()

Il leader dell'opposizione sud Corea na Lee Jae-myung è stato accoltellato al collo a Busan. Il video mostra il momento in cui il leader ... (panorama)

In un evento scioccante avvenuto oggi, il leader dell’opposizione della Corea del Sud, Lee Jae-myung, è stato vittima di un brutale attacco. ... (thesocialpost)

Corea del Nord minaccia Seul - Kim Jong-un : «La guerra può scoppiare in ogni momento». Pyongyang potenzia reattore nucleare e prepara altri 3 satelliti spia. Il post di Elon Musk

Non che la Corea del Sud spinga, anzi, ma intanto il leader NordCoreano Kim Jong-un ha di nuovo ribadito che non se parla proprio di unificare la ... (ilmessaggero)