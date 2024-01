Coppa Italia | Roma; Pellegrini torna titolare | Dybala a riposo

Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in vista della sfida dicontro l'Atalanta. I dettagli Alessio Dionisi ha parlato ai canali ufficiali del Sassuolo in vista degli ottavi dicontro l'Atalanta. ...Di sicuro non ci sarà a Udine il 7 e nemmeno per la sfida di(contro Roma o Cremonese) il 10. Con tutta probabilità Immobile resterà fuori anche per la successiva gara casalinga contro ...Mattinata di lavoro per la Juventus che è scesa in campo per preparare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Salernitana. Ecco il report ufficiale della seduta di oggi condiviso dal club ...La Juventus giovedì sera scenderà in campo contro la Salernitana per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco il report dell'allenamento di questa mattina pubblicato ...