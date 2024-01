Coppa Italia | Milan-Cagliari | l’unica vittoria dei sardi a San Siro

(Di martedì 2 gennaio 2024) I precedenti trainMartedì 2 gennaio, alle ore 21.00,si affronteranno negli ottavi di finale di. Sarà il nono incontro nella competizione nazionale ed il quinto, invece, al Giuseppe Meazza. Nelle partite giocate ao, il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri con tre vittorie ed una sconfitta. La prima sfida fu nel primo turno della stagione 1967-1968. Il Diavolo vinse per 2 a 0 grazie alla rete di Hamrin e all’autorete di Longoni. Grazie a questo successo si qualificò per il secondo turno dove sfidò il Varese. Negli ottavi di finale del 1982-1983, Baresi e compagni vinsero sia all’andata sia al ritorno. In terra sarda la doppietta di Serena fece vincere il club ...

"Siamo pochi ma dobbiamo lavorare con questo gruppo e non pensarci, se poi arriva un difensore bene se non arriva pazienza". Così Diego Llorente , ... (247.libero)

Prima partita del 2024 per Milan e Cagliari, che si sfidano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Siamo nella parte ... (sportface)

Dopo un lungo lavoro diplomatico, la Roma e la federazione iraniana hanno raggiunto un accordo: Sardar Azmoun non raggiungerà la nazionale per la ... (247.libero)

Si parte stasera con Milan-Cagliari Il calcio torna in campo per i restanti quattro ottavi di finale di Coppa Italia . Due conferme (Lazio e ... (sbircialanotizia)

Mourinho cambierà comunque qualcosa in vista delle gare con Atalanta e Milan Roma - Il 2023 non si è chiuso nel migliore dei modi per i ... (ilgiornaleditalia)

Si parte stasera con Milan - Cagliari Il calcio torna in campo per i restanti quattro ottavi di finale di. Due conferme (Lazio e Fiorentina) e due sorprese (Bologna e Frosinone) nelle prime quattro sfide, con le big che tra stasera e giovedì giocheranno in casa e avranno quindi la possibilità ...Diego Llorente, difensore centrale della Roma, ha parlato a Sportmediaset alla vigilia della sfida dicontro la Cremonese Diego Llorente, difensore centrale della Roma, ha parlato a Sportmediaset alla vigilia della sfida dicontro la Cremonese. PAROLE - "Laè una ...A Mourinho il compito di tenere alto il morale della squadra per concentrarsi sulla prima partita del 2024, quella di Coppa Italia contro la Cremonese. Vincere la sfida contro i grigiorossi ha una ...Cagliari Il Cagliari di scena stasera a San San Siro contro il Milan per gli ottavi di finale di Coppa Italia (calcio d’inizio alle ore 21, diretta tv su Canale 5), ma con il pensiero… Leggi ...