Coppa d’Africa | tutti i calciatori convocati della Serie A

(Di martedì 2 gennaio 2024): il 13 gennaio inizia la competizione: eccoche arriveranno dallaA Mancano 11 giorni all’inizioin Costa d’Avorio. Un torneo che ad ogni edizione costringe le squadre di club a far fronte alle numerose defezioni deiafricani nel mese di gennaio. InA solo 5 squadre – Genoa, Inter, Juve, Lazio e Verona – sono esenti dal pagare questo dazio, mentre molte altre dovranno fare i conti con alcune partenze difficili da rimpiazzare. Di seguitosquadra per squadra. ATALANTA: Lookman (Nigeria), Touré (Mali) BOLOGNA: El Azzouzi (Marocco) CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola) EMPOLI: Ebuhei ...

niente Coppa d'Africa per Mbala Nzola : la federazione angolana lo ha esonerato dalla convocazione per "motivi familiari". Il calciatore resterà ... ()

Grande soddisfazione per Hugo Buyla. Il difensore della Sampdoria Primavera è stato infatti convocato dalla Guinea Equatoriale per la2024, che si terrà in Costa'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024. Di seguito gli impegni del Nzalang Nacional , inseriti nel Gruppo A. Gare . Esordio con la Nigeria alle 15.00 ...