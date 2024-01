Cop28 e transizione elettrica | una sfida da non perdere Scrive Paganetto

Leggi su formiche

(Di martedì 2 gennaio 2024) I risultati delladi Dubai sono stati interpretati sia come un successo che come una opportunità mancata. La differenza tra le due valutazioni sta nel fatto che non si è arrivati a concordare tra gli Stati decisori i tempi e i modi di una uscita dai combustibili fossili. Rimane però fissata un’idea importante, la volontà di procedere ad un phase out, cioè ad una eliminazione graduale del loro impiego con unaverso forme di energia diversa rispetto a quella ricavata dai fossili. Tutto ciò è avvenuto nonostante l’enorme varietà delle situazioni sottostanti a questa decisione, soprattutto quelle, dei Paesi in via di sviluppo che non hanno contribuito se non per una parte assai modesta all’inquinamento da Co2 e chiedono, in cambio della, quanto meno degli indennizzi adeguati. L’Europa, in questo quadro, ha una ...